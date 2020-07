Real Madrid : mais où est passé Federico Valverde ?

Du côté du Real Madrid, on peut avoir le sourire. Tout se passe plutôt bien pour l'instant en championnat, avec sept victoires en autant de rencontres disputées depuis la reprise. Alors qu'il ne reste plus que quatre rencontres de Liga à disputer, ce Graal qu'est le titre national est plus que jamais à portée des Merengues, qui ont trop souvent vu les Blaugranas l'emporter ces dernières années. Tout semble aller pour le mieux donc, mais force est de constater que l'équipe dirigée par Zinedine Zidane n'impressionne pas forcément. Le contexte, avec une trêve énorme et des rencontres qui s'enchaînent, n'aide pas, mais l'animation offensive madrilène est par exemple assez pauvre.

Sur le plan individuel, il y a encore beaucoup de déceptions, puisqu'Eden Hazard, attendu au tournant et pas aidé par les pépins physiques, est encore loin d'afficher son meilleur niveau. Mais s'il y a un joueur qui déçoit depuis la fin du confinement, c'est Federico Valverde. Véritable sensation du début de saison madrilène, le milieu de terrain uruguayen apportait vraiment quelque chose de différent à l'équipe. Sans être le milieu le plus technique de l'équipe, ni celui avec la meilleure vision du jeu ou le QI foot le plus élevé, le joueur formé à Peñarol apportait quelque chose de différent grâce à son volume de jeu et sa capacité à se projeter vers l'avant. Il était également plus que précieux sur les séquences défensives.

Un gros coup de moins bien

Mais depuis quelques semaines déjà, on le remarque bien moins dans le jeu. Il est moins influent, et parfois assez effacé. Peut-être est-ce à cause de ce poste de relayeur droit qui le relègue un peu trop loin du jeu, parfois trop collé à la ligne de touche. Peut-être que lorsqu'il n'est pas au top physiquement, à cause de ce calendrier démentiel, il a plus de mal à tirer son épingle du jeu que les joueurs qui misent plus sur leurs capacités techniques que physiques. Son équipe ressent ce coup de moins bien au niveau de ses performances, puisqu'il parvenait à apporter du danger devant et créer des décalages dont profitaient ses partenaires positionnés plus haut. Une méforme qui ne passe en tout cas pas inaperçue dans la presse espagnole. Dans les notes du match du quotidien AS, il a par exemple été crédité de la pire note côté merengue, avec Marcelo, également dans le dur en ce moment, et Rodrygo Goes.

« Personnellement, je ne suis pas très content de mon match avec le ballon, mais je suis content du travail que j’ai fait défensivement », expliquait l'international (20 sélections, 2 buts) de la Celeste dimanche après la victoire 1-0 sur la pelouse de l'Athletic. Il semble en tout cas toujours indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane, et ce quel que soit le système utilisé par le tacticien français, qui mise toujours autant sur le 4-3-3 mais parie parfois sur un 4-4-2. Toujours est-il qu'il va rapidement devoir hausser son niveau de jeu en vue de la saison prochaine, d'autant plus que le club de la capitale espagnole pourrait se renforcer au milieu de terrain.