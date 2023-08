Jean-Michel Aulas bloque les comptes de l’OL !

La suite après cette publicité

Décidément l’été est fait de multiples retournements de situation pour l’Olympique Lyonnais. Entre le départ surprenant de Castello Lukeba au RB Leipzig, les sanctions de la DNCG à l’encontre du club et la multiplication des pistes sur ces derniers jours sans pour autant conduire à une nouvelle officialisation, la formation rhodanienne vit des moments troubles. Hier soir, John Textor avait d’ailleurs surpris son monde en expliquant que Jean-Michel Aulas ne l’avait pas prévenu des inquiétudes de la DNCG sur les finances de l’Olympique Lyonnais. Réponse du principal intéressée ? Une attaque en justice.

Et ce n’est pas la seule offensive réalisée par l’ancien président historique de l’Olympique Lyonnais. Selon les dernières informations de L’Équipe, ce dernier a saisi le tribunal de commerce de Lyon pour ordonner le gel de 14,5 millions d’euros du club et le nantissement des titres de John Textor. Une approche qui pourrait s’apparenter à une déclaration de guerre de la part de l’ancienne direction de l’OL envers la nouvelle. Cela bloque ainsi l’Olympique Lyonnais en cette fin de mercato puisque les liquidités à sa disposition se retrouvent gelées tandis que les titres servant de garanties aux banques sont nantis. Cela veut dire que ses dernières peuvent faire volte-face.

«Docteur Jean-Michel et Mister Aulas»

Une situation qui passe mal à l’Olympique Lyonnais comme l’a notamment expliqué président exécutif Santiago Cucci : «Jean-Michel Aulas a bloqué nos comptes en plein mercato et nous a mis en risque sur nos discussions sur nos lignes de crédits. C’est agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, qu’on aimerait respecter. On a eu un rendez-vous, avec Jean-Michel, début août, qui s’est très bien passé. Et pendant qu’il me parlait, il saisissait tous les comptes bancaires, tous sans exception […] C’est un peu Docteur Jean-Michel, et Mister Aulas. Il est charmant, on a envie de travailler avec lui et collaborer. Mais sous le discours de façade, il fait passer ses intérêts personnels.»

Alors que l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes en cette fin de mercato avec les arrivées imminentes d’Ernest Nuamah (Nordsjaelland) et Mama Baldé (ES Troyes AC) ainsi que la possible venue d’un milieu de terrain (Rade Krunic, Daniil Fomin et Aleksandr Chernikov sont évoqués comme des possibilités). Néanmoins, cette attaque de Jean-Miche Aulas a fortement handicapé l’Olympique Lyonnais qui s’est affairé dans l’urgence pour demander la rétraction de l’ordonnance de Jean-Michel Aulas. Cela intervient alors que John Textor a eu du retard dans le versement de 14,5M€ envers Jean-Michel Aulas.

Le club jure pour sa part que cela a été anticipé et qu’il était prévu de payer des pénalités avec un taux d’intérêt de 7%. Santiago Cucci a poursuivi pour le quotidien français en faisant part de sa déception de voir les choses se dérouler ainsi : «je regrette profondément cette situation. Ce n’est pas bon pour nous deux. Aucune envie d’entretenir le western entre deux équipes, l’ancienne, celle de Jean-Michel, et la nôtre.» Décidément, Jean-Michel Aulas ne veut faire aucun cadeau à John Textor et entend l’acculer au maximum.