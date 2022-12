Ligue 2 : Paris tient Le Havre en échec, Amiens et Metz grimpent, Niort et Rodez s’en sortent

Le Havre n’a donc plus que 5 points d’avance en tête de la Ligue 2. Après la victoire importante de Bordeaux face à Sochaux (2-1) en fin de journée, le HAC n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse du Paris FC (0-0), ce vendredi, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 2. Les Franciliens perdent également du terrain dans la course à la montée et pointent à la 10e place du classement. La bonne opération du soir est réalisée par Amiens, facile vainqueur à Laval (3-0). Les Picards sont désormais 4es de Ligue 2, à trois points du podium.

La suite après cette publicité

Difficile également d’exclure Metz des bonnes opérations de la journée dans l’antichambre du foot français. Grâce à sa courte victoire à Grenoble (1-0), le club grenat se replace en 6e position, à 5 points de la 3e place, occupée par Sochaux. Le GF38 manque lui une belle occasion de se rapprocher du haut du panier. En deuxième partie de tableau, Rodez, en battant Dijon (2-1), est revenu à hauteur du club bourguignon, tandis que Niort ne s’éloigne pas trop des non-relégables grâce à sa belle victoire face à Pau (2-1) et prend 4 unités d’avance sur l’AS Saint-Étienne, plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2.

À lire

MU : Erik ten Hag enrage après l’échec du transfert de Cody Gakpo

Les résultats des matchs de 21h