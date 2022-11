Real, PSG : Fernando Morientes ne digère pas le transfert avorté de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Auteur de 18 buts et 5 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé continue de faire le bonheur du Paris Saint-Germain. Pourtant, le natif de Bondy était tout proche de rejoindre le Real Madrid, l'été dernier. Après un feuilleton interminable, le champion du monde 2018 a finalement décidé de prolonger jusqu'en 2025 dans la capitale française. Un choix qui ne passe pas du côté de Madrid.

Interrogé par beIN Sports, Fernando Morientes, l'ancien attaquant des Merengues, n'a pas caché sa frustration, ni celle présente chez les supporters de la Casa Blanca : «je pense qu’il va falloir laisser du temps avant de voir Kylian Mbappé au Real Madrid. Les supporters du Real sont très fiers de leur histoire et cela est plus fort que n’importe quel joueur. Honnêtement, on l’a encore mauvaise. Pour moi, les grands joueurs doivent jouer une fois au Real Madrid».