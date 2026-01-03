PSG : les révélations de Luis Enrique sur sa gestion du cas Lucas Chevalier

Lucas Chevalier vit une première saison riche en événements et en enjeux au PSG. L’international tricolore (1 sélection) a remporté ses deux premiers trophées, à savoir la Supercoupe d’Europe dans la peau d’un titulaire, puis la Coupe Intercontinentale dans l’ombre de Matvey Safonov. Les bonnes performances du Russe semblaient avoir redessiné la hiérarchie des gardiens du but au PSG, sauf qu’une fracture de la main contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b.) est venue brutalement freiner sa dynamique.

En l’absence de l’ex-portier de Krasnodar, absent pour encore plusieurs semaines, Lucas Chevalier devrait a priori retrouver sa place dans les buts demain lors du derby face au Paris FC… à moins que Luis Enrique surprenne la galerie en titularisant Renato Marin, aligné en Coupe de France face à Fontenay avant la trêve (0-4). En conférence de presse ce samedi, le coach espagnol a été interrogé sur sa gestion des gardiens de but.

«Avec Lucas, je ne fais aucune causerie»

« Si j’ai eu une gestion et une méthodologie spécifique avec Lucas Chevalier ces dernières semaines ? Quand tu veux gérer un joueur de manière individuelle, les causeries collectives sont importantes, mais il y a aussi des moments particuliers avec les joueurs. Dans ce cas-là, avec Lucas Chevalier, je ne fais aucune causerie. Je ne fais rien de particulier », explique Luis Enrique.

« Je pense que les choses sont très claires pour moi : on a trois gardiens de très haut niveau, je suis très content, l’équipe l’est aussi. On veut avoir des joueurs de très haut niveau et si je dois juger les trois joueurs, Lucas, Safonov et Renato Marin : ils se donnent à 100% pour l’équipe. Ils montrent de la personnalité et du caractère quand les choses ne sont pas positives, et c’est une condition sine qua non pour un joueur du Paris Saint-Germain. » C’est dans l’adversité qu’on reconnaît les champions. À Lucas Chevalier désormais de répondre présent.