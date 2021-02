LdC, Atalanta : Fabio Capello détruit l’arbitre du match

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Atalanta affrontait le Real Madrid en Ligue des Champions, et c’est le club merengue qui s’est imposé 1-0 à Bergame grâce à un but de Ferland Mendy. Outre le but du latéral français, l’autre fait du match c’est également ce carton rouge dégainé à la 17ème minute par l’arbitre Tobias Stieler qui a exclu Remo Freuler tôt dans la partie, obligeant ses coéquipiers à jouer à 10 contre 11 pendant plus de 70 minutes.

Après la rencontre, Fabio Capello, ancien entraîneur de la Juventus, de la Roma ou encore du Real Madrid, était en rogne concernant cette décision, qu’il juge trop sévère. «L'arbitre a ruiné le match, il n'était pas le dernier (défenseur, en parlant de Freuler) et il est parti vers l'extérieur. C'était un jaune. Il aurait été bien que l'Atalanta puisse jouer à armes égales dans un match aussi important que celui contre le Real», a-t-il expliqué au micro de la Sky, avant d'ajouter que tout n'était pas encore perdu et qu'une qualification de l'Atalanta était encore possible.