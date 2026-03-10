Barça : un forfait de dernière minute acté contre Newcastle

Voilà un coup dur pour le FC Barcelone. À quelques heures du déplacement contre Newcastle United, en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Eric García ne sera pas de la partie, selon l’ensemble de la presse espagnole. Le défenseur polyvalent souffre de gênes musculaires persistantes depuis plusieurs semaines et est finalement forfait pour affronter les Magpies.

Cette absence de dernière minute s’ajoute à une infirmerie déjà bien garnie en défense, privant Hansi Flick d’un joueur capable d’évoluer à plusieurs postes. Jules Koundé, Alejandro Balde et Andreas Christensen sont égalements forfaits. Une composition expérimentale n’est donc pas à exclure pour ce rendez-vous capital. De son côté, Eric Garcia devrait être de retour pour le match retour, au Camp Nou.