L'offensive de la Juve pour convaincre l'AS Roma de lâcher Nicolo Zaniolo

La Juventus entend animer le mercato pour remodeler son milieu de terrain. Miralem Pjanic est très demandé par le FC Barcelone et le Paris SG, tandis qu'Adrien Rabiot et Sami Khedira pourraient être placés sur la liste des transferts selon les échos de la presse italienne. Parmi les noms avancés pour remplacer ces potentiels partants, reviennent souvent ceux d'Arthur du FC Barcelone ou encore de Paul Pogba de Manchester United.

La thèse d'un recrutement à l'italienne est également avancée dans les médias locaux, avec Sandro Tonali en ligne de mire. Néanmoins, l'élégant milieu de Brescia semble se rapprocher de l'Inter Milan ces derniers jours. Qu'importe, les Piémontais ont d'autres cibles en vue. Ce vendredi, le Corriere dello Sport nous apprend que Nicolo Zaniolo (20 ans) est un des autres Azzurri qui plaisent à la Vieille Dame.

Un autre Azzurro dans la balance

Le pensionnaire de l'AS Roma, qui se remet d'une blessure au genou, est apprécié en haut lieu à Turin, et ce, depuis la saison passée. Vu le contexte économique et l'actualité giallorossa (on parle d'une vente du club, avec Joseph DaGrosa comme candidat), les Bianconeri songent à s'attaquer à l'international azzurro (5 sélections, 2 capes) cet été. Le quotidien sportif dévoile même les contours de la première offensive de la Juve.

Cette dernière, pour réduire la note, a proposé d'inclure un autre international italien dans la balance, à savoir Federico Bernardeschi (26 ans), valeur sûre de Serie A. Une proposition assortie d'une certaine somme évidemment. Mais l'AS Roma a dit non, considérant Nicolo Zaniolo, avec Lorenzo Pellegrini, comme un joyau à conserver à tout prix. Sauf si une offre de 60 M€ arrive sur la table, explique le Corriere... La Juve sait ce qu'il lui reste à faire.