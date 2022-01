Le PSG a proposé une liste de joueurs en prêt aux clubs français

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain continue son opération dégraissage, après les départs de Rafinha et Nagera en prêt, celui définitif de Fadiga et les potentiels futurs départs de Layvin Kurzawa et Sergio Rico. Cependant les deux hommes ne sont pas les seuls sur le départ puisque le PSG aimerait prêter bon nombre de ses (très) jeunes joueurs afin qu'ils puissent acquérir du temps de jeu, chose impossible à Paris.

Selon les informations du Parisien, le club de la capitale aurait même soumis une liste de joueurs à des clubs de Ligue 1, Ligue 2, National et même à l'étranger. Garissone Innocent (Gardien/2000) est le joueur le plus vieux de la liste, il était prêté à Vannes mais le contrat vient d'être rompu. Deux joueurs de la génération 2001 ont également été proposés : Alexandre Fressange (Attaquant) et Massinissa Oufella (Milieu). Il y a également Teddy Alloh (arrière gauche/2002), Denis Franchi (gardien/2002), Nathan Bitumazala qui a fait ses débuts en Ligue 1 face à Clermont (arrière droit/2002), Anfane Ahamada (milieu/2002), Tidjany Touré (attaquant/2002), Mathyas Randriamamy (gardien/2003), Samuel Noireau (attaquant/2003) et Dan Patrice Bikouta (milieu/2003).