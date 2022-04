Ligue 1 : le triste record de Bordeaux

Historiquement triste. Ce dimanche, le FC Girondins de Bordeaux a sombré à Nantes (5-3), dans le cadre de la 34ème journée de Ligue 1, et ce alors que les hommes de David Guion ont mené 2-0 puis 3-2 face aux Canaries. Après cette nouvelle débandade à la Beaujoire, les Marine et Blanc sont entrés dans l'histoire de la L1 pour une bien sombre raison.

Les Girondins ont désormais encaissé 84 buts depuis le début de cet exercice 2021-2022. Opta nous apprend qu'il s'agit tout simplement du total le plus élevé pour une équipe sur une seule et même saison au cours des 40 dernières années. De quoi confirmer leur statut de pire défense des 5 plus grands championnats européens cette année, eux qui n'ont réalisé qu'un seul clean sheet (lors de la J30, à Lille).