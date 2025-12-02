Menu Rechercher
Luka Modric a été impressionné par Zinedine Zidane

Par André Martins
1 min.
Luka Modric (Real Madrid) @Maxppp

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube croate Neuspjeh prvaka, Luka Modríc (40 ans) est revenu sur sa prestigieuse carrière et notamment sur ses treize années passées au Real Madrid, un cycle marqué par de nombreux succès et la collaboration avec certains des plus grands entraîneurs du monde. Désormais à l’AC Milan, où il a déjà convaincu malgré son âge, le Ballon d’Or 2018 a évoqué avec émotion les techniciens qui ont marqué son parcours, de José Mourinho à Carlo Ancelotti, en passant surtout par Zinédine Zidane.

Évoquant ce dernier, Modríc n’a pas caché son admiration. « Trois Ligues des champions d’affilée… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l’équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l’effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes. Cette période passée avec lui fut exceptionnelle », a salué l’international croate (194 sélections, 28 buts).

