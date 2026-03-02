Menu Rechercher
Gianni Infantino sort du silence sur l’affaire Vinicius-Prestianni

Gianni Infantino a de nouveau abordé l’affaire Vinicius-Prestianni ce dimanche, en proposant des mesures strictes contre les joueurs qui se couvrent la bouche pour communiquer avec un adversaire. Dans une interview accordée à Sky News, le président de la FIFA a estimé qu’il fallait présumer que tout joueur agissant ainsi « a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire ». Infantino souhaite ainsi que le football ne se limite plus à considérer le racisme comme un « problème de société », mais qu’il agisse concrètement pour sanctionner ces comportements, notamment à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

Le président de la FIFA a également suggéré de différencier les sanctions selon la responsabilité assumée par les joueurs. « On peut faire des choses qu’on ne veut pas faire dans un moment de colère et finir par s’excuser, mais la sanction doit alors être différente », a-t-il déclaré, plaidant pour que ceux qui présentent des excuses puissent bénéficier d’une sanction allégée. L’IFAB, réunie samedi, a confirmé que la FIFA réfléchissait à des mesures applicables dès cet été, tandis que l’enquête disciplinaire de l’UEFA sur Prestianni reste en cours.

