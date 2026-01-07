Menu Rechercher
Algérie : la réaction forte de Zinedine Zidane

Algérie 1-0 Rép. Dém. Congo

Hier soir, l’Algérie a pris le dessus sur la République Démocratique du Congo. En effet, les Verts se sont imposés sur le score de 1 à 0 (après prolongations) grâce à un but signé Adil Boulbina.

La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️
La joie de Zinedine Zidane et sa femme sur le but Algérien 😍🇩🇿
Un sublime but qui a d’ailleurs libéré les supporters des Fennecs. Parmi eux, on retrouve un certain Zinedine Zidane. Présent au Maroc pour soutenir son fils Luca, qui garde les cages de l’équipe nationale, ZZ a explosé de joie après cette ouverture du score. Son épouse, Véronique, a également célébré.

CAN
Algérie
Luca Zidane
Zinédine Zidane

