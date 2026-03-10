Menu Rechercher
OL : Tanner Tessmann a refusé Brentford cet hiver

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Tanner Tessmann avec l'OL @Maxppp

A l’été 2024, l’OL avait décidé de miser sur Tanner Tessmann pour renforcer son entrejeu. Un choix qui, près de deux ans plus tard, ne s’avère pas réellement payant. Galérant à s’intégrer au système de possession de son équipe malgré des périodes intéressantes, l’Américain est en difficulté cette saison. Malgré un bon début de cuvée, l’ancien de Venezia est sur une mauvaise pente ces dernières semaines.

En-deça lors des derniers matches des Gones, le joueur de 24 ans pourrait donc bien plier bagage cet été. Un départ aurait même été possible cet hiver, si le milieu défensif n’avait pas refusé les avances de Brentford, comme l’indique L’Equipe dans son édition du jour. Sous contrat jusqu’en 2029, Tessmann pourrait rapporter de l’argent l’été prochain à Lyon alors qu’il dispose d’une cote intéressante de l’autre côté de la Manche.

Pub. le - MAJ le
