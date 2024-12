Amad Diallo enflamme la presse britannique, nouveau scandale à Madrid

Diallo fait oublier Rashford

On commence en Angleterre pour débriefer le succès 2-1 sur le fil de «Amadchester» face à Manchester City. Vous l’avez compris avec ce jeu de mots, le héros du derby mancunien est bien Amad Diallo. The Sun est catégorique, le jeune ivoirien a conquis toute la ville. Le Daily Express, le Daily Star et bien d’autres. Ce lundi matin, toute la presse britannique est impressionnée par le caractère du gamin, qui a obtenu le penalty de l’égalisation et inscrit le but de la victoire en l’espace de deux minutes. La forme de Diallo contraste avec celle de Marcus Rashford, qui a contemplé les exploits de son coéquipier depuis son canapé. La polyvalence et le courage d’Amad ont été salués par le Daily Mail, lui qui est en train d’éclipser Marcus Rashford.

Le Real Madrid crie au scandale

Le Real Madrid a été tenu en échec ce week-end au terme d’un match nul spectaculaire face au Rayo, score de 3-3. Deux jours après, les Merengues ne digèrent toujours pas l’arbitrage de la rencontre et le penalty oublié en fin de partie sur Vinicius ou celui sur Arda Guler. Au club, on se demande comment la VAR n’est pas intervenue pour signaler une faute. La pilule ne passe pas au point de voir le Real faire un communiqué à ce sujet hier. Le club envisage désormais de porter plainte auprès de la Fédération et du Comité Technique des Arbitres. Le Real avait déposé plainte l’an dernier contre l’arbitre du match face à Osasuna, mais cela n’avait pas abouti.

Revirement pour Neuer

Un monument du Bayern Munich est sur le point de prolonger. Alors que Thomas Müller serait sur le point de quitter la Bavière, Manuel Neuer pourrait connaître un autre sort. En fin de contrat en juin prochain, le portier a été interrogé sur son avenir et voici sa réponse : «je pense que les deux parties seraient heureuses de continuer. Mais il n’y a pas de précipitation. Je dois d’abord être en bonne santé». Un accord serait sur le point d’être trouvé pour un contrat jusqu’en 2026 d’après Kicker. À 38 ans et au club depuis 2011, Manuel Neuer pourrait donc prolonger le plaisir. Reste à savoir si le Bayern Munich sera du même avis.