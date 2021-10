MU : Ole Gunnar Solskjaer a peur de contrarier les stars du vestiaire

Manchester United s’est une nouvelle fois fait peur mercredi soir. Face à l’Atalanta, les Red Devils ont longtemps été menés 0-2, avant d’inverser la tendance et de finalement remporter la rencontre 3-2, grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo. Une victoire importante, mais pas vraiment rassurante et qui ne lève pas les doutes concernant Ole Gunnar Solskjaer.

La suite après cette publicité

Consultant pour BT Sport, Peter Crouch n’a pas été tendre avec l’entraîneur norvégien. D’après lui, si « Pep et Klopp étaient à la tête de cette équipe, je pense que les quatre attaquants travailleraient beaucoup plus dur, ils ne s'en sortiraient pas comme ça. Je ne pense pas qu'Ole va énerver les joueurs », a-t-il déclaré. « Je vois le langage corporel de certains joueurs qui, sous Pep et Klopp, seraient sortis de l'équipe. »