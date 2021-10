Manchester United : la réaction d'Ole Gunnar Solskjær après la victoire inespérée contre l'Atalanta

Avec deux succès toutes compétitions confondues sur ces sept derniers matches, Manchester United était sous le feu des projecteurs ce mercredi soir. Lors de la réception de l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions, les Red Devils n'avaient plus le droit à l'erreur, puisqu'Ole Gunnar Solskjær et quelques stars du club étaient déjà sur la sellette... Et après une première période cauchemardesque suite à des buts de Pasalic et Demiral pour les visiteurs, les locaux réussissaient finalement à renverser la situation après la pause grâce à des réalisations de Rashford, Maguire et Cristiano Ronaldo pour s'imposer dans le douleur (3-2). La réaction de l'entraîneur norvégien était donc très attendue, et elle n'a pas tardé.

Interrogé par BT Sport après la victoire des siens, Ole Gunnar Solskjær a d'abord livré son analyse sur le premier acte compliqué : «je pense que nous avons bien joué en première mi-temps aussi. Ils ont deux occasions, deux buts. Il fallait que cela cesse si nous voulions survivre. Nous avons l'habitude de le faire dans ce club. Je pense que nous avons bien joué et ils ont marqué un but à partir de rien, puis un autre sur coup de pied arrêté. Mais ils n'ont jamais cessé d'y croire et ont continué.» Mais le coach de MU a surtout tenu à féliciter ses hommes, qui étaient vraiment dos au mur à la pause.

«Ne manquez pas de respect aux joueurs»

«Ne manquez pas de respect aux joueurs. Ils jouent pour Manchester United et ils savent qu'ils sont les hommes les plus chanceux du monde. Ce soir, ils sont les hommes les plus chanceux du monde parce qu'ils peuvent jouer pour Manchester United. C'est ce que des millions de garçons et de filles veulent faire», a envoyé le technicien âgé de 48 ans qui avait demandé ses hommes à la pause «de prendre des risques» pour revenir et gagner.

Pour finir, Ole Gunnar Solskjær a tenu à défendre Cristiano Ronaldo, critiqué ces derniers temps mais qui a su répondre de la meilleure des manières sur la pelouse : «Cristiano est excellent devant le but. Si quelqu'un veut le critiquer pour ses efforts et son rythme de travail, il suffit de regarder ce match. Regardez comment il court partout.» Le message est passé alors que Manchester United va tenter de renouer avec la victoire en Premier League contre Liverpool dimanche avant d'affronter Tottenham, toujours en championnat.