Juventus : le placardisé Sami Khedira vide son sac et se met sur le marché !

Troisième de Serie A à la trêve, la Juventus se prépare à une nouvelle révolution. La première phase de celle-ci avait débuté l'été dernier avec le limogeage de Maurizio Sarri et un dégraissage dans l'effectif, puisque Blaise Matuidi ou encore Gonzalo Higuain étaient partis. Quelques mois plus tard, la Vieille Dame veut poursuivre son lifting en procédant à de nouvelles opérations dans le sens des départs. Un élément comme Federico Bernardeschi (26 ans), dont on parle à Lyon dans le cadre du transfert de Memphis Depay, n'entre pas dans les plans d'Andrea Pirlo et de la Juve. Même chose pour Sami Khedira (33 ans).

Déjà poussé vers la sortie l'été dernier, l'Allemand, courtisé par le PSG et Porto, avait tenu bon, souhaitant se relancer avec son nouveau coach et surtout aller au bout de son contrat qui se termine en juin 2021. Mais la situation de l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas évolué à Turin, puisqu'il n'a joué aucune rencontre lors de cet exercice 2020-21, n'étant pas inscrit sur les listes des joueurs de la Juventus autorisés à jouer en Serie A et en Ligue des Champîons. Ainsi, sa dernière apparition sous le maillot bianconero remonte au 12 juin 2020 face à l'AC Milan en Coupe d'Italie. Depuis, plus rien. Le footballeur né en 1987 a donc évolué dans sa réflexion ces derniers mois. C'est ce qu'il a expliqué lors d'un long entretien accordé à The Athletic ce jeudi 31 décembre.

Le spleen de Khedira

«Il y a toujours des hauts et des bas dans la carrière de chaque joueur. Je ne connais personne qui soit toujours sur une pente ascendante. Et vous ? (...) C’est inhabituel pour moi et je ne suis pas satisfait. Je suis un gars compétitif, je veux jouer. Mais en attendant, je me suis adapté à la situation et j'essaye d'en tirer le meilleur parti. Je fais partie de la préparation le jour du match et j'assiste à l'analyse vidéo. Mon influence est toujours là. Je me vois comme un mentor pour les jeunes joueurs. Je garde mon niveau d'énergie et ma motivation élevés. Mais à la fin de la journée, je veux être sur le terrain et me battre pour gagner les points. C’est pourquoi j’essaie de changer la donne ou de quitter Turin pour faire ce que j’aime le plus : jouer au football».

Un cri du coeur de la part du champion du monde 2014 qui a déjà un plan en tête pour la suite de sa carrière. Il y a quelques semaines déjà, au micro de Sky Italia, il avait donné sa préférence à la Premier League. Un championnat qu'il aimerait découvrir après avoir évolué en Bundesliga (Stuttgart), en Liga (Real Madrid) et en Serie A (Juventus). Une tendance qu'il a de nouveau confirmée. «La Premier League manque toujours à ma collection, y jouer serait la cerise sur le gâteau». Le natif de Stuttgart met toutes les chances de son côté et se prépare à une possible arrivée en Angleterre.

Khedira se prépare à une arrivée en Premier League

«Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c'est ce que j'aime. J'ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des entraîneurs de fitness pour me préparer au rythme et à l'intensité de la Premier League. Mon instinct et ma passion me disent que je dois jouer au football, si possible en Premier League. Je travaille dans ce sens. ». Récemment, son nom a été lié à Tottenham et Everton, où officient respectivement José Mourinho et Carlo Ancelotti.

Deux entraîneurs qu'il a connu au Real Madrid et avec lesquels il a encore des échanges. «Nous sommes restés en contact au fil des ans. Lui (Carlo Ancelotti) et José (Mourinho) sont tous les deux des personnalités incroyables dont j’ai tellement appris, aussi bien sur le jeu que sur moi-même. Ils sont tous les deux dans des clubs qui jouent un rôle important dans la ligue. Alors, voyons ce qui se passe». Un bel appel du pied donc pour un Sami Khedira prêt à tous les efforts pour vivre son rêve anglais.