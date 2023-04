Bayern : Thomas Tuchel règle l’affaire Sadio Mané

La suite après cette publicité

Aux portes du dernier carré de la Ligue des Champions après sa large défaite contre Manchester City en quart de finale aller (3-0), le Bayern Munich est dos au mur, ce mercredi soir, devant son public. Le club bavarois traverse une période compliquée, notamment après l’accrochage entre Leroy Sané et Sadio Mané. Une affaire entre les deux hommes qui a beaucoup alimenté la presse sportive allemande, mais à la veille du choc contre Manchester City, Thomas Tuchel a été clair.

«Le technicien allemand a assuré que l’affaire était close. Sadio Mané sera dans l’effectif. L’affaire est close, après la décision de jeudi. Nous devrons attendre et voir s’il commencera. Nous avons besoin d’un bon mélange de réalisme et de ce qui doit être fait et de la conviction que tout peut arriver à tout moment», a assuré le technicien bavarois.

