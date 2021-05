PSG : Tottenham optimiste pour le retour de Mauricio Pochettino

C'est une information improbable qui circule en Angleterre depuis plusieurs jours : Tottenham aurait contacté Mauricio Pochettino pour s'installer à nouveau sur le banc. Pire, le technicien argentin du PSG aurait déjà discuté avec le président Levy sur un potentiel retour. Et du côté des Spurs l'optimisme règne sur le sujet.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Sun, le club londonien espère convaincre Pochettino de quitter le Paris Saint-Germain. L'intéressé se montrerait ouvert pour un retour à Londres, et estimerait même que son travail à Tottenham n'est pas achevé. Si le coach parisien décidait de revenir à Tottenham, cela pourrait changer radicalement la donne pour un certain Harry Kane. Désireux de s'envoler vers d'autres cieux cet été, l'attaquant anglais apprécie particulièrement Mauricio Pochettino. Et si le destin des deux hommes était lié ?