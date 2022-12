Ligue 1 : l’OM termine l’année avec un festival et sans accroc

La suite après cette publicité

Avec les victoires à l’arrachée de Lille, de Monaco et la contre-performance de Rennes un petit peu plus tôt dans l’après-midi, on pouvait craindre un petit peu pour l’Olympique de Marseille. Privé de Mattéo Guendouzi, en tribunes aux côtés d’Amine Harit, les joueurs d’Igor Tudor affrontaient le Toulouse Football Club pour la der des ders à l’Orange Vélodrome de cette année 2022. Avec la défaite du Stade Rennais à Reims (1-3), les Marseillais avaient l’occasion de récupérer la troisième place.

En première période, Dimitri Payet, titulaire pour l’occasion, et ses coéquipiers ont connu des hauts et des bas. Mais il faut dire que tout au long du match, ils ont bien été aidés par une défense toulousaine complètement à côté de la plaque (6-1). Sur le premier but, les défenseurs des Violets regardaient tous Alexis Sanchez, qui se relevait alors que Samuel Gigot débordait et centrait parfaitement pour un Valentin Rongier lancé. Passe décisive de Samuel Gigot, but de Valentin Rongier, c’est donc ça, le multivers ? Malgré les opportunités laissées par la défense de l’OM, les visiteurs ne trouvaient pas le cadre. Quand c’était le cas, ils tombaient sur un excellent Pau Lopez. Mais que dire du deuxième but olympien ? Sur un long ballon dans le dos de la défense de Payet, Rasmus Nicolaisen contrôlait de la tête puis, de la même partie du corps, lobait son gardien.

«On a pu marquer beaucoup. Ca fait du bien dans les têtes »

C’était bien payé, certes, mais les Phocéens allaient appuyer sur l’accélérateur ensuite. Sead Kolasinac, heureux avec son contrôlé, enchaînait d’un dribble de la semelle avant d’ajuster Dupé. Dimitri Payet, ne se faisait pas prier non plus avant d’envoyer son ballon dans la lucarne. Alors oui, l’OM reste l’OM et il fallait bien une petite folie pour contrebalancer le côté parfait de cette rencontre. Jonathan Clauss croisait la course d’un attaquant adverse et concédait un penalty bien transformé par Branco Van den Boomen.

Mais les penalties ne sont pas que l’apanage du Téfécé. En effet, Bamba Dieng, entré en jeu, était à son tour fauché dans la surface. Si on voulait noircir le tableau, on évoquerait la prise de bec entre Cengiz Ünder et Alexis Sanchez pour tirer le penalty, mais le Turc y allait avec force et offrait le cinquième but aux siens. Ce n’était pas terminé du festival offensif puisque sur un centre de Jonathan Clauss (sa deuxième de la soirée), Nuno Tavares, lui aussi entré en jeu, effectuait un superbe contrôle de la poitrine avant de fusiller la cage. Une soirée parfaite donc au cours de laquelle Tudor s’est même permis d’offrir quelques minutes de jeu à Salim Ben Seghir, dont le frère, Eliesse, s’était adjugé un doublé avec Monaco ce mercredi.

Dimitri Payet était ravi : « on avait à coeur de bien reprndre. Après la coupure inhabituelle, on voulait continuer cette série. On l’a fait de belle manière. Je ne sais pas si j’ai mis un but à la pelé, c’est plus celui de Kola. L’équipe était prête ? ça va être de mieux en mieux. C’était une semaine chargée et on va aussi devoir digérer cette préparation. On a été bons, en jambes, efficaces. On a pu marquer beaucoup. Ca fait du bien dans les têtes. C’est une belle soirée pour finir cette belle année 2022 ». Avec cette belle victoire, l’OM récupère la troisième place.