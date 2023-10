Juventus : les révélations glaçantes de Nicolò Fagioli sur son addiction

La suite après cette publicité

Nicolò Fagioli est dans la tourmente avec Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo. Alors que le milieu de terrain de la Juventus était sous le coup d’une lourde suspension de la part de la FIGC (Fédération Italienne de Football), le joueur de 22 ans a finalement décidé de coopérer avec les instances et le parquet transalpin a décidé de condamner le joueur à une suspension de douze mois (dont sept de toutes activités sportives), sachant que le natif de Piacenza aurait pu être suspendu jusqu’à trois ans pour avoir réalisé des paris sportifs sur des plateformes illégales. Sa coopération avec la justice italienne lui a donc permis d’obtenir un beau réaménagement de sa peine. D’autant plus que le joueur formé à la Vieille Dame a fait des révélations fracassantes, qui ont d’ailleurs été rendues publiques, lors de son entretien avec les procureurs du Parquet de Turin et du Parquet fédéral. «J’ai commencé à parier à Tirrenia lors de la retraite de l’équipe nationale des moins de 21 ans. J’ai commencé à jouer parce que je voyais que d’autres le faisaient. Dans l’équipe nationale, les paris m’amusaient. J’étais stressé par les dettes. Il y a des paris sur les fautes et les avertissements : on me l’a proposé, mais je n’ai pas accepté parce que c’était contraire à mon éthique»,a justement confié le joueur passé par le Cremonese. Nicolò Fagioli a ensuite notamment donné plusieurs détails sur l’implication de Sandro Tonali. C’est d’ailleurs l’ancien joueur de l’AC Milan qui aurait même proposé à son compatriote de jouer sur le site illégal Icebet.

«C’est lui qui m’a proposé de jouer sur le site illégal Icebet et qui m’a fait ouvrir un compte sur le site en question. Je ne suis pas en mesure de dire s’il pariait sur des événements footballistiques. Dans l’environnement, j’ai entendu dire qu’il avait beaucoup de dettes de jeu», a lâché le joueur de la Juventus avant de revenir sur ses propres problèmes d’addiction : «j’ai d’abord parié sur le tennis, puis sur le football, mais je n’ai jamais parié sur la Cremonese et/ou la Juventus. Parmi les matches sur lesquels il a joué, il mentionne Turin-Milan le 30 octobre 2022, puis des matches de la Ligue des champions 2021-22 tels que Porto-Atletico Madrid et Real Madrid-Inter.» Pour conclure, le tout jeune international italien (une sélection) a donné des détails sordides sur ces nombreuses dettes auprès de ses coéquipiers, comme un certain Federico Gatti. «J’ai demandé 40 000 euros à Gatti, mais je lui ai dit que j’en avais besoin pour m’acheter une montre. Aujourd’hui encore, je dois les rembourser. Mes comptes courants étaient contrôlés par ma mère. Dragusin m’a prêté 40 000 euros supplémentaires en octobre 2022 et je dois également les lui rembourser. Les prêts m’ont été crédités par virement bancaire à la bijouterie de Milan où j’achetais des montres de luxe à livrer aux opérateurs de la plateforme. Elles avoisinent les trois millions. J’augmentais mes dettes et je recevais des menaces physiques de plus en plus lourdes, du genre : "je vais te casser les jambes". Je pensais que je ne jouais que pour récupérer la dette. Lors du match Sassuolo-Juventus (avril 2023, ndlr), j’ai commis une erreur technique et j’ai été remplacé. J’ai fondu en larmes sur le banc en pensant à mes dettes de paris», a reconnu Fagioli.