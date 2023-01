Saint-Etienne a tenté d’attirer Irvin Cardona sans succès

Saint-Etienne est toujours lanterne rouge de Ligue 2. Une situation très compliquée pour les supporters des Verts mais aussi pour les dirigeants stéphanois qui cherchent à renforcer leur équipe afin de sortir de cette spirale infernale de mauvais résultats. Le club du Forez n’a gagné que 3 rencontres en 17 matchs disputés pour 6 nuls et 8 défaites au sein du deuxième échelon du football français. Après avoir attiré Gaétan Charbonnier et Dennis Appiah dans ses filets, Saint-Etienne a également tenté, selon nos dernières informations, de faire venir Irvin Cardona dans le Forez pour renforcer son secteur offensif mais le transfert n’a finalement pas eu lieu. Pour rappel, l’attaquant français ne rentre plus dans les plans du Stade brestois alors qu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.

Le joueur de 25 ans a un contrat qui le lie avec le club breton jusqu’en juin 2023, il ne devrait donc pas faire de vieux os en Bretagne. Les dirigeants stéphanois, toujours à la recherche d’un numéro 9 et même de plusieurs autres joueurs, devraient s’activer en coulisse pour offrir de nouvelles possibilités à leur entraineur de l’équipe première, Laurent Batlles. Il y aussi le cas épineux de Jean-Philippe Krasso qui vit actuellement la meilleure période de sa carrière ce qui tranche clairement avec la situation sportive très délicate des Verts. Son départ vers Anderlecht n’a d’ailleurs toujours pas été acté. Les chantiers sont nombreux du côté de Saint-Etienne.

