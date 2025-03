Bayern Munich : la révélation Jonas Urbig marche sur les pas de Manuel Neuer

Depuis plus d’une décennie, les buts du Bayern Munich sont gardés par Manuel Neuer. Considéré par beaucoup comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football, le champion du monde 2014 traverse des dernières années compliquées. Âgé de 38 ans, l’ancien de Schalke 04 n’est plus aussi fiable physiquement et connaît de nombreux pépins physiques ces derniers temps. Alors qu’il avait raté presque entièrement l’année 2023 à cause d’une grave blessure au tibia, le natif de Gelsenkirchen garde toujours les buts bavarois cette saison et réalise une belle cuvée. Pour autant, les dirigeants munichois continuent de préparer l’avenir en se doutant qu’une retraite de Neuer est plus proche chaque jour.

La suite après cette publicité

Même si son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2026, le gardien allemand ne devrait pas être présent plus longtemps avec les pensionnaires de l’Allianz Arena. Ainsi, les dirigeants du Rekordmeister ont recruté Jonas Urbig cet hiver pour préparer l’avenir et marcher sur les pas de Neuer. «Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs du monde. Je suis fier d’être ici maintenant et j’ai hâte de connaître ma nouvelle équipe le plus rapidement possible. Mon objectif est de travailler sur moi-même professionnellement chaque jour et de continuer à me développer dans notre groupe de gardiens autour de Manuel Neuer», expliquait d’ailleurs le jeune gardien à son arrivée. Un passage de témoin qui, pour le moment, se passe à merveille.

Manuel Neuer a pris Jonas Urbig sous son aile

Ayant fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes de l’Allemagne, Urbig est formé au FC Cologne. Prêté dans les échelons inférieurs lors des deux dernières saisons, Urbig avait gagné sa place dans les buts du deuxième de 2.Bundesliga en début de saison. Suffisant pour que le Bayern Munich mise sur lui pour son avenir en le recrutant contre 7 millions d’euros. Un choix qui pour le moment s’avère payant. Profitant de la sortie sur blessure de Manuel Neuer lors de la manche aller de 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen, Urbig est entré en jeu et a enchaîné depuis. Performant dès son entrée, il n’a néanmoins pas pu empêcher la défaite de son équipe contre Bochum en championnat le week-end dernier (2-3). Reconduit face à Leverkusen ce mardi, Urbig a encore réalisé une belle partition face au Werkself en réalisant un clean-sheet. Une prestation qui lui a permis d’être déjà adulé sur les réseaux sociaux par des supporters du Bayern Munich qui étaient fans de lui sur les réseaux sociaux après le match.

La suite après cette publicité

Le jeune portier de 21 ans fait également l’unanimité en interne. Bild expliquait récemment que ses performances à l’entraînement étaient impressionnantes et qu’il avait le meilleur taux d’arrêts à l’entraînement depuis un certain…Manuel Neuer. Les plans d’avenir sont clairs avec Urbig qui sera titulaire dès la saison prochaine comme l’avait confié Max Eberl récemment : «nous avons prolongé le contrat de Manuel d’un an, les discussions ont été très ouvertes. Il a clairement indiqué qu’il était prêt à céder des matches à Jonas (Urbig, ndlr). Manu voulait même le numéro de téléphone de Jonas et l’appeler lui-même. Si Jonas nous a rejoints en janvier, c’est parce que nous n’avons pas pu planifier l’arrivée de Sven Ulreich en décembre. Puis Daniel Peretz s’est blessé au rein. Du jour au lendemain, nous aurions abordé les mois extrêmement importants de janvier et février avec Manu Neuer et le jeune gardien Max Schmitt. Nous avons dit : Nous faisons venir Jonas six mois plus tôt pour qu’il puisse apprendre ici. Manu est désormais le numéro 1. Jonas sera titularisé la saison prochaine."» Vous l’aurez compris, l’avenir de Jonas Urbig au Bayern Munich s’annonce radieux.