Chelsea a trouvé une alternative à Liam Rosenior, le nouveau calvaire de Jonathan David

Chelsea s’attaque à Eddie Howe

Les Blues de Chelsea affrontent Manchester City cet après-midi, mais sans Enzo Maresca, écarté en milieu de semaine. Liam Rosenior fait office de grand favori pour prendre sa succession, mais ce n’est pas la seule piste. La presse anglaise évoque ce dimanche l’intérêt des Blues pour Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle qui semble se lasser un peu sur le banc des Magpies. Il paraît difficile de voir Newcastle laisser partir son entraîneur en pleine saison, surtout que les négociations avec Strasbourg pour Liam Rosenior sont très avancées, mais Chelsea travaille sur plusieurs dossiers et Eddie Howe en fait partie.

Jonathan David ciblé par la presse italienne

La Juventus de Jonathan David a laissé filer 2 points à domicile contre Lecce. Score final : 1-1 et une prestation plus que décevante de l’attaquant canadien. Jonathan David se retrouve dans le viseur de la presse italienne après avoir manqué son pénalty. Déjà très critiqué pour son rendement offensif avec un seul petit but en Serie A, Jonathan David ne va pas se rassurer et gagner la confiance du coach avec son match d’hier. Il se retrouve même au cœur d’une petite polémique, parce que même si Luciano Spalletti l’a défendu en conférence de presse, le choix du tireur de pénalty fait débat. L’entraîneur de la Vieille Dame a tout de même annoncé qu’il choisirait le prochain tireur de pénalty, et vu le raté d’hier, pas sûr que Jonathan David soit choisi pour tirer le prochain…

Le nouveau festival de Fermín López

Le FC Barcelone s’est imposé 2 but à 0 dans le derby catalan face à l’Espanyol Barcelone, notamment grâce à une entrée de grande classe de la part de Fermín López. Le joyau du Barça a pesé sur le résultat en délivrant deux passes décisives magnifiques en toute fin de rencontre, une pour Dani Olmo et une pour Robert Lewandowski. Cette victoire permet aux Blaugranas de compter provisoirement 7 points d’avance sur le deuxième, le Real Madrid, qui reçoit le Betis Séville cet après-midi pour tenter de suivre la cadence catalane. Grâce à cette bonne entrée, le milieu offensif de 22 ans a encore prouvé à Hansi Flick qu’il pouvait assumer une place de titulaire dans l’entrejeu barcelonais.