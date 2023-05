AC Milan - Inter : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce mercredi à San Siro, l’Italie renoue enfin avec son glorieux passé en Ligue des Champions. L’AC Milan et l’Inter ont réussi à se glisser dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une première depuis 2003, année lors de laquelle les deux clubs milanais s’étaient déjà retrouvés au même niveau de la compétition. Les Rossoneri, entraînés par un certain Carlo Ancelotti à l’époque, s’étaient imposés face au Nerazzurri puis ils avaient également battu la Juventus en finale aux tirs au but.

Grâce à cette victoire, l’AC Milan pouvait soulever la Coupe aux grandes oreilles une sixième et dernière fois dans leur grande et belle histoire. Et ce derby milanais permettra donc de retrouver un des deux clubs de la capitale de la Lombardie en finale de la Ligue des Champions après 2010 (Inter). Mais lequel ? Les deux équipes sont d’ailleurs au coude à coude en Serie A. Les Nerazzurri comptent seulement deux points d’avance sur leurs rivaux et voisins et sont juste devant les Rossoneri au classement du championnat italien.

À lire

LdC, AC Milan : Olivier Giroud plus motivé que jamais

Un AC Milan à l’accent français contre une Inter à consonnance italienne

Pour cette rencontre de prestige, Stefano Pioli devrait sans aucun doute faire confiance à ses hommes forts en défense et plusieurs français sont susceptibles d’être titulaires. On retrouverait ainsi le dernier rempart tricolore des Rossoneri, en la personne de Mike Maignan. La défense devrait être composée de Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et l’inusable Theo Hernandez, encore auteur d’un superbe numéro en solitaire le week-end dernier face à la Lazio. Devant eux, on retrouverait Rade Krunic et Sandro Tonali au milieu de terrain. Un peu plus haut sur le pré, Brahim Diaz, Ismaël Bennacer et Alexis Saelemaekers et Rafael Leao seraient chargés d’alimenter l’attaquant de pointe, en l’occurrence Olivier Giroud.

La suite après cette publicité

De l’autre côté du terrain, les Nerazzurri devraient eux s’organiser en 3-5-2 avec André Onana dans les cages derrière un trio défensif composé de Matteo Darmian, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Au milieu de terrain, on retrouverait Denzel Dumfries et Federico DiMarco dans les couloirs mais aussi Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Henrikh Mkhitaryan dans le cœur du jeu. Enfin, l’attaque devrait être composée d’Edin Dzeko et Lautaro Martinez. Après le match nul très intéressant entre le Real Madrid et Manchester City ce mardi, la deuxième demi-finale 100% italienne devrait également offrir un spectacle de qualité. Rendez-vous ce soir à 21h pour suivre cette rencontre en live commenté en notre compagnie !

Pour ce derby de Milan en demi-finale de Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue de 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Romelu Lukaku (cotée à 6,10) pour tenter de remporter 61€.