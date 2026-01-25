Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Barcelone - Real Oviedo: les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Raphinha @Maxppp
Barcelone 3-0 Oviedo

Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse le Real Oviedo ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la 21ème journée. Le FC Barcelone s’organise en 4-3-3 avec Joao Garcia aux cages. Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Gerard Martin sont placés en défense. Marc Casado, Dani Olmo et Frenkie de Jong forment l’entrejeu barcelonais. Le trio Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha va animer l’attaque des Blaugrana.

La suite après cette publicité

Les Carbayones vont évoluer en 4-4-2 avec Aaron dans les buts. Lucas, David Costas, David Carmos et Javi Lopez forment la défense. Au milieu, on retrouve Hassan, Sibo, Colombatto et Ilyas. Reina et Viñas sont placés en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin - Casado, Olmo, De Jong - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

La suite après cette publicité

Real Oviedo : Aaron - Lucas, David Costas, David Carmos, Javi Lopez - Hassan, Sibo, Colombatto, Ilyas - Reina, Viñas

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Oviedo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Oviedo Logo Real Oviedo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier