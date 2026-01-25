Barcelone - Real Oviedo: les compositions officielles
Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse le Real Oviedo ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la 21ème journée. Le FC Barcelone s’organise en 4-3-3 avec Joao Garcia aux cages. Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Gerard Martin sont placés en défense. Marc Casado, Dani Olmo et Frenkie de Jong forment l’entrejeu barcelonais. Le trio Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha va animer l’attaque des Blaugrana.
Les Carbayones vont évoluer en 4-4-2 avec Aaron dans les buts. Lucas, David Costas, David Carmos et Javi Lopez forment la défense. Au milieu, on retrouve Hassan, Sibo, Colombatto et Ilyas. Reina et Viñas sont placés en attaque.
Les compositions :
FC Barcelone : J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin - Casado, Olmo, De Jong - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha
Real Oviedo : Aaron - Lucas, David Costas, David Carmos, Javi Lopez - Hassan, Sibo, Colombatto, Ilyas - Reina, Viñas
