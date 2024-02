Tottenham : Lucas Bergvall explique pourquoi il a snobé le Barça

Un temps annoncé au FC Barcelone, Lucas Bergvall (18 ans) a finalement pris un autre chemin. Le milieu de terrain suédois a choisi de rejoindre Tottenham en Angleterre, et ce jusqu’en 2029. S’il terminera la saison avec futur ancien club, Djurgården, il a prononcé ses premiers mots en tant que joueur des Spurs.

«C’est un sentiment fantastique de signer à Tottenham et un rêve d’avoir l’opportunité de jouer en Premier League. J’ai reçu un accueil incroyablement chaleureux de la part du club et je me sens vraiment le bienvenu. J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League, la meilleure ligue du monde. Tottenham est un très grand club, avec un grand manager et une équipe jeune, affamée, qui joue un très bon football», a déclaré le Suédois, qui retrouvera son compatriote Dejan Kulusevski (23 ans) à Londres.