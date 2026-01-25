OM : Neal Maupay tout proche de filer à Séville

A moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, tout semble s’accélérer du côté de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, le club phocéen a réalisé de très beaux coups en s’offrant Quinten Timber et surtout Ethan Nwaneri. L’attaquant d’Arsenal n’a pas mis très longtemps avant de briller sous ses nouvelles couleurs puisqu’il a réalisé une prestation remarquée face à Lens ce samedi soir (buteur). Mais si dans le sens des arrivées, l’OM est très occupé, la direction doit aussi penser à dégraisser.

Dans ce sens, l’un des indésirables depuis le début de la saison se nomme Neal Maupay. L’attaquant de 29 ans n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi et n’avait joué que 3 petits matches depuis le début de la saison (dont 2 en Coupe de France). Il fallait donc lui trouver une porte de sortie. Et ce n’était pas les intérêts qui manquaient pour Neal Maupay qui a été associé à Lille ou au Paris FC en Ligue 1. Mais surtout, nous vous révélions que le Séville FC suivait de très près ce dossier.

Maupay se rapproche de Séville

Le club espagnol, dans le dur au classement en Liga, a un grand besoin d’un renfort offensif dans la course au maintien et appréciait le profil du buteur français. Mais les négociations coinçaient sur le montage puisque Séville souhaitait un prêt alors que l’OM voulait un transfert définitif. Finalement, selon nos informations, le club andalou pourrait bien obtenir gain de cause. Les négociations sont désormais avancées entre les deux parties pour Neal Maupay.

Les détails du prêt sont en cours de finalisation. Neal Maupay, passé par Everton et Brighton notamment, va découvrir un nouveau championnat dans les prochains jours. Et il devrait vite faire parler son sens du but pour aider une équipe historique du championnat espagnol à rester dans l’élite. De son côté, l’OM vide un peu son secteur offensif déjà bien rempli.