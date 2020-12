Les nombreux cas de Covid-19 inquiètent en Premier League

Alors que la Premier League était il y a peu très heureuse à l’idée de voir à nouveau des supporters dans les stades des villes de Liverpool ou encore de Londres, d’autres villes sont actuellement touchées de plein fouet par le Covid-19. Récemment, une grande partie de l’effectif de Manchester City a été testée positive au virus et le match opposant les Citizens à Everton a tout bonnement été reporté. Et la situation ne ferait qu'empirer. Ce mardi, les médias anglais évoquaient une journée record avec plus 53 000 nouveaux cas.

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, le Telegraph rapportait que certains présidents de clubs de Premier League auraient été approchés dans l’idée d’effectuer une pause de la compétition durant deux semaines. Néanmoins, selon les dires d'ESPN, les décideurs du championnat anglais refuseraient formellement d’interrompre l’exercice 2020-2021. Une situation inconfortable qui risque de ne pas prendre fin d’aussi tôt..