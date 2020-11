Portugal - France : la réaction de Fernando Santos

Battu à Lisbonne par l'équipe de France (0-1), le Portugal a dit adieu au Final Four de la Ligue des Nations. Présent en conférence de presse quelques minutes après la rencontre, le sélectionneur portugais Fernando Santos a analysé la défaite de ses ouailles. Pour ce dernier, les champions du monde ont mérité leur victoire.

« La France a été meilleure pendant la première mi-temps. Elle a réussi ce que nous voulions faire. On voulait ne pas lui laisser d'espaces, ne pas la laisser jouer. On sait que c'est une équipe qui est capable d'arriver avec du monde devant le but. On a réussi à le faire pendant dix minutes puis on a eu beaucoup de difficultés. On a reculé et la France en a profité. Placer Coman toujours à droite fut peut-être l'une des premières causes de nos difficultés. Cela a empêché Guerreiro d'avoir la même influence. Mais si on n'arrivait pas à passer d'un côté, on aurait dû basculer de l'autre et passer entre les lignes. On n'y est pas parvenu contrairement à ce qu'on avait pu faire à Paris. La France a été meilleure. Arriver à la pause à 0-0 n'était d'ailleurs pas tout à fait juste pour elle. On est bien rentré dans la seconde période mais on a concédé un but. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'équipe s'est libérée. On a obtenu trois ou quatre occasions. Mais, d'une façon générale, la France mérite sa victoire, » a ainsi décrypté le technicien lusitanien.