La presse turque cartonne sa sélection, l'Italie impressionne l'Europe entière

La suite après cette publicité

L'incroyable record de la Squadra Azzurra impressionne toute l'Italie

«Tout premiers» titre La Gazzetta dello Sport en une de son édition du jour. Vainqueurs du Pays de Galles (1-0), les hommes de Roberto Mancini se sont assurés la première place du groupe A et vont pouvoir préparer sereinement les 8e de finales de la compétition. Une prestation également saluée par le Corriere dello Sport, ce matin, qui évoque un conte de fées. Buteur pour sa première titularisation à l'Euro, Matteo Pessina a offert à Mancini une onzième victoire consécutive et surtout un trentième match sans défaite. Un record qui place le technicien italien aux côté de Vittorio Pozzo, qui n'avait pas connu la défaite pendant 4 ans entre 1935 et 1939, rien que ça.

La « disgrâce » turque fait grand bruit

Si les deux premiers qualifiés ont le sourire ce matin, il n'en est rien des coéquipiers de Burak Yilmaz. «Disgrâce» titre d'ailleurs Fotomaç en une de son édition, ce matin. Annoncée comme l'un des outsider de la compétition, la sélection dirigée par Şenol Güneş pourrait finalement être la déception de l'Euro. Battus pour la troisième fois en trois matches, par la Suisse (3-1), hier, les Turcs quittent la compétition sans le moindre point et gâchent une année 2020 réussie comme le souligne le quotidien Hürriyet, ce matin. Enfin, Sabah ne cache pas sa déception ce matin en titrant simplement : «On est foutus les gars». Côté Suisse, cette victoire permet à la Nati de croire à une qualification in extremis. Des Suisses en phase de réveil comme le titre Le Temps, qui devraient grâce à leurs quatre points rejoindre également les 8es de finale, en intégrant les meilleurs troisièmes, sauf retournement de situation.

L'attaque des Bleus inquiète

La disette offensive de nos attaquants depuis le début de la compétition inquiète. «Le déclic, vite !» titre d'ailleurs L'Équipe, ce matin. En manque de réussite devant le but, Kylian Mbappé et Karim Benzema n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets malgré bon nombre d'occasions. Le quotidien français qui révèle, néanmoins que l'avant-centre du Real bénéficie toujours du soutien de Didier Deschamps et de son staff. De quoi le rassurer avant la rencontre décisive, face au Portugal, mercredi. Une situation égaiement d'actualité outre-Manche où Harry Kane ne parvient pas non plus à débloquer son compteur. «Southgate donne son vote de confiance à Kane» souligne néanmoins The Daily Telegraph en une de son édition, ce matin. Présent en conférence de presse, dimanche, le sélectionneur britannique a renouvelé sa confiance au buteur de Tottenham en confirmant sa présence au coup d'envoi face à la Tchéquie, mardi soir.