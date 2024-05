L’AC Milan accélère pour Paulo Fonseca

«L’AC Milan tient à remercier avec affection Stefano Pioli, et tout son staff, pour avoir dirigé l’équipe première pendant ces cinq années, en obtenant un Scudetto qui restera inoubliable et pour avoir ramené Milan dans les compétitions européennes les plus importantes». C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel, Stefano Pioli n’est plus le coach de l’AC Milan. Désormais, le club lombard ne veut pas perdre de temps et veut rapidement tourner la page Pioli.

Depuis quelques semaines, une tendance claire se dégage pour le futur coach milanais. Si Zlatan Ibrahimovic militait pour Mark Van Bommel comme nous vous l’avions révélé, c’est bel et bien Paulo Fonseca qui a les faveurs du board milanais. À l’instar de l’OM, l’emblématique club italien avait érigé le technicien portugais de 50 ans en priorité en a fait son premier choix. Dès lors, les discussions vont pouvoir être engagées et les modalités de l’opération sont déjà en cours.

L’AC Milan propose un contrat de deux ans + un an en option à Fonseca

Selon nos informations, l’actuel coach du LOSC, qui détient également une offre de prolongation de la part du club nordiste et d’autres approches concrètes émanant de l’Olympique de Marseille et d’Al Saad au Qatar, va se voir proposer un contrat de deux saisons (+ une en option). Le deuxième de Serie A ne veut pas perdre de temps et espère boucler l’opération au plus vite.

Impressionné par le style de jeu dominateur de Paulo Fonseca et le bilan statistique du LOSC ces dernières saisons avec un effectif qui ne figurait pourtant pas parmi les plus importants de Ligue 1, l’AC Milan veut à tout prix recruter l’ancien coach de la Roma. De son côté, le principal intéressé n’entend pas se précipiter et a fait savoir qu’il comptait évaluer toutes les propositions avant de trancher. Mais une chose est sûre, l’approche concrète du club italien ne le laisse clairement pas indifférent…