CAN 2025 : Aubameyang répond à une attaque après l’élimination du Gabon

Déjà éliminé de la CAN 2025 après trois défaites consécutives face au Cameroun, au Mozambique et la Côte d’Ivoire, le Gabon traverse une nouvelle désillusion, quelques semaines seulement après son échec en barrages du Mondial contre le Nigeria. Dans ce contexte tendu, Pierre-Emerick Aubameyang a pris la parole sur X pour évoquer la situation des Panthères, estimant que « les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis ». Une sortie qui n’a pas empêché certaines critiques.

Pris à partie par un internaute lui reprochant d’avoir abandonné ses coéquipiers en pleine compétition malgré son statut de capitaine, l’attaquant de l’OM n’a pas esquivé. Comparé notamment à Achraf Hakimi, resté avec son groupe malgré une blessure, Aubameyang a répondu sèchement, mettant fin à l’échange par un message lapidaire : « Ok toi en fait, tu n’es pas concentré. Force. » Une réaction directe, à l’image de la frustration ambiante autour de la sélection gabonaise.