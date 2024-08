L’OM se renforce avec Jonathan Rowe

L’Olympique de Marseille poursuit son incroyable mercato. Après les arrivées de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg, Ismael Koné, Lilan Brassier, Elye Wahi ou encore Derek Cornelius, Valentín Carboni, Gerónimo Rulli et encore Jeffrey de Lange, la formation emmenée par Roberto De Zerbi ne comptait pas s’arrêter là. Le duo Longoria-Benatia avait notamment ciblé la ligne offensive et le recrutement d’un nouvel ailier. Après avoir perdu Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, et après avoir ciblé Armand Laurienté, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Jonathan Rowe.

L’attaquant anglais de 21 ans n’avait pas tardé à donner son accord au club phocéen, mais il fallait ensuite convaincre Norwich de céder l’un des meilleurs joueurs de son effectif. Après plusieurs semaines de négociations entre toutes les parties, l’OM a finalement réussi à trouver un accord avec le joueur ce mercredi comme nous vous le révélions. Et le communiqué officiel du club n’a pas tardé.

L’OM va débourser 16,5 millions

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Jonathan Rowe en provenance du Norwich City FC. Agé de 21 ans, l’attaquant s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale» peut-on lire dans le communiqué du club. Pour s’attacher ses services, l’Olympique de Marseille a déboursé 2 M€ en prêt payant avec une option d’achat obligatoire de 14,5 M€. Un beau chèque pour un joueur qui est censé apporter toute son explosivité.

International U21 de l’Angleterre, de la même génération que Cole Palmer, Harvey Eliott ou encore Noni Madueke, Jonathan Rowe reste sur un exercice 2023-2024 très convaincant puisqu’il a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 38 rencontres. Il devra réussir à s’imposer en Ligue 1 et apporter tout son sens du un contre un pour déstabiliser les défenses. Enfin, il offre surtout une nouvelle option à Roberto De Zerbi sur le front de l’attaque.