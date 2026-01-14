Menu Rechercher
CAN 2025 : l’entraîneur du Burkina Faso s’est fait licencier

Par Tom Courel
Le Burkina Faso de Bertrand Traoré @Maxppp

C’est désormais la fin de l’aventure pour Brama Traoré. Ce mercredi après-midi, la Fédération burkinabè de Football (FBF) a annoncé la fin de sa collaboration avec le sélectionneur du Burkina Faso, ainsi qu’avec l’ensemble de son staff technique. L’ex-coach des Étalons a en effet pris la porte de sortie à la suite de son élimination très subite à la Coupe d’Afrique des Nations, lors des huitièmes de finale face à la Côte d’Ivoire (3-0). Voici le communiqué dans lequel il est expliqué les raisons précises de son licenciement.

Joueurs Burkinabè 🇧🇫🐎
🚨OFFICIEL !
BRAMA TRAORÉ N'EST PLUS LE SÉLECTIONNEUR DES ÉTALONS!
Une décision radicale et des conséquences assez troublantes, qui surgissent après une attente très poussée de la part de la direction envers cette compétiton. En effet, les joueurs de la sélection avaient eu comme consigne d’aller au moins jusqu’en demi-finale au vu des dernières performances. Au Maroc, la tâche a semblé trop difficile pour qu’ils atteignent cette marche avec le coach de 63 ans.

