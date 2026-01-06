CAN 2025 : la Côte d’Ivoire surpasse le Burkina Faso et verra les quarts de finale

Place au dernier 8e de finale ! Après la qualification in extremis de l’Algérie aux dépens de la République Démocratique du Congo (1-0 a.p.), la Côte d’Ivoire disputait à son voisin du Burkina Faso le ticket restant pour les quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations. Sur le papier, cette rencontre s’annonçait déséquilibrée, tant l’effectif et le onze des Elephanta semblaient supérieurs. L’expérience et le contexte des grandes compétitions nous apprennent qu’il faut toujours se méfier des apparences, surtout que les Étalons sont solidement sortis de leur poule avec deux victoires face à la Guinée Équatoriale et le Soudan, pour une défaite contre les Fennecs. Sauf que ce soir, il n’y a pas vraiment eu débat.

La suite après cette publicité

Global 58 Possession 42 61 Duels gagnés 39 90 Passes réussies 82

Emmenée par les impressionnants Yan Diomandé et Amad Diallo sur les ailes, la Côte d’Ivoire a rapidement montré ses muscles et sa supériorité. Il y a eu de premières alertes (2e, 5e), un avertissement distribué à Nagalo (6e) et une frappe de Diallo (7e). Pris à la gorge, le Burkina avait du mal à réagir, à l’image de cette percée du remuant Irié (19e). La domination ivoirienne finissait par se concrétiser rapidement. Lancé par Guessand, Diallo profitait d’un contre favorable après un numéro au milieu de la défense pour battre Koffi d’un subtil piqué (1-0, 20e), et déjà inscrire son 3e but dans cette compétition, une première pour un Ivoirien depuis Drogba en 2012.

Les Ivoiriens n’ont pas tremblé

L’appétit vient en mangeant et le tenant du titre ne lâchait pas son étreinte sur un adversaire dépassé dans ce 8e de finale. Malgré un temps légèrement plus faible, il s’offrait rapidement le break grâce à la frappe précise de Diomandé (2-0, 32e), servi par une nouvelle projection de Diallo. Brama Traoré se décidait à changer les choses avant même la pause (42e) en sortant Nagalo, averti donc, et pas dans un grand jour, par Ibrahim Touré, un milieu de terrain. Quelques secondes avant, la frappe de Ouattara, déviée par Fofana, avait fini sa course le poteau (41e). De quoi offrir quelques promesses pour la seconde période où Minoungou prenait la place de Lassina Traoré (45e).

La suite après cette publicité

Ces changement avaient au moins le mérite d’équilibrer les débats mais les principales occasions restaient à l’actif des Elephanta, par Diomandé d’abord (55e) puis Doué (59e). Les Burkinabés parvenaient à répondre et ont même été très proches de relancer ce match. L’entrant Minoungou animait son côté gauche et servait Ouattara, dont la reprise était déviée du pied par l’impeccable Fofana (62e). La chance est passée. La Côte d’Ivoire reprenait sa marche en avant et si Koffi retardait brillamment l’échéance face à Diallo (77e), il s’inclinait sur ce raid de Bazoumana Touré (3-0, 87e). Le tenant du titre peut toujours du back-to-back. Pour cela, il faudra passer l’Égypte samedi en quart de finale.