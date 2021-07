Accord de principe entre l'OM et l'AS Roma pour le prêt de Pau Lopez !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille anime l'actualité mercato depuis quelques jours. Les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente et Mattéo Guendouzi vont être accompagnées, peut-être, de la venue de William Saliba ou encore celle de Luan Peres. Mais c'est bien le nouvel axe Roma-OM qui intéresse les supporters marseillais depuis quelques jours. Entre les deux clubs, les affaires marchent bien.

Les directions ont travaillé sur deux dossiers en parallèle, le prêt avec option d'achat de Cengiz Ünder, et la même formule pour Pau Lopez. Pour le Turc, c'est fait. L'ailier a passé sa visite médicale et s'est engagé pour une saison. Il restait à finaliser le prêt du gardien espagnol de 26 ans sur la Canebière, ce qui est maintenant chose faite puisque l'OM a communiqué.

Mandanda menacé

«L'Olympique de Marseille et l'AS Rome ont convenu d’un accord pour le prêt de Pau Lopez lors de la saison 2021/2022 avec option pour la mutation définitive du joueur au sein de l’Olympique de Marseille à compter de la saison 2022/2023. L'AS Rome a donné l'autorisation à Pau Lopez de négocier les conditions d’un contrat de travail avec l'OM», indique le club français sur les réseaux sociaux. Ce prêt devrait être assorti d'une option d'achat estimée à environ 15 M€.

La venue de l'international (2 sélections avec la Roja) ne va pas faire que des heureux au club et en premier lieu, un certain Steve Mandanda. Prévenu que la direction allait recruter un gardien, le capitaine marseillais avait donné son aval et assuré qu'il se battrait toujours pour conserver sa place. Légende du club, dont il détient le record de matches joués, Mandanda va devoir mettre les bouchées doubles à 36 ans.