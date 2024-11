OL : la sortie énigmatique d’Alexandre Lacazette sur son avenir

À son retour à l’Olympique Lyonnais en 2022, Alexandre Lacazette avait rapidement montré à tout le monde que les Gones ne s’étaient pas trompés en le rapatriant après quelques années passées à Arsenal. Le Général a enchaîné les buts (31 toutes compétitions confondues) et même titillé jusqu’au bout Kylian Mbappé, qui occupait le fauteuil de meilleur buteur de notre chère Ligue 1. L’an dernier, l’attaquant de 33 ans a connu des débuts un peu plus compliqués, à l’image de son équipe. Mais l’arrivée de Pierre Sage sur le banc rhodanien a changé sa saison (22 buts toutes compétitions confondues) et celle de son équipe. Alors qu’il a hésité un temps avant de rejoindre l’Arabie saoudite durant le mercato d’été, "Lacaz" est resté pour honorer sa dernière année de contrat.

Mais durant cet exercice 2024-25, l’ancien joueur d’Arsenal a du mal à régler la mire. En championnat, il a été muet durant 6 rencontres avant de retrouver le chemin des filets face au HAC, le 20 octobre dernier. Puis, il a de nouveau enchaîné 2 matches sans marquer. De quoi inquiéter à Lyon, où il est l’atout offensif numéro un de Pierre Sage. Un coach qui a pu compter sur son capitaine en Ligue Europa puisqu’il a marqué 3 buts en 4 apparitions. Le dernier date de jeudi. C’était lors du match nul très frustrant face à Hoffenheim (2-2). Et il a fait du bien à Alexandre Lacazette, qui avait été choisi par l’OL pour s’exprimer face à la presse vendredi à deux jours du derby.

Lacazette a marqué lors de son premier derby au Groupama Stadium

«Ça fait du bien de marquer. Je sais que je suis assez critiqué pour mes statistiques. Ce but fait du bien, mais il n’a pas non plus révolutionné ma confiance. Je sais que je peux mieux faire et que j’ai déjà été pire dans le passé. Je ne me sens pas si fatigué, contrairement à ce que certains disent. Tant que l’entraîneur me mettra sur le terrain, j’essaierai de donner le maximum. La saison dernière, j’ai mal commencé et j’ai été critiqué de la même manière. Je sais que c’est à moi de travailler. Je lis tout ce qui se dit sur moi et sur l’équipe.» Il a donc dû lire qu’il était très attendu dimanche soir face à l’ASSE. Et le Général, qui a avoué qu’il était très motivé à l’idée de disputer ce choc, a parfaitement répondu sur le terrain puisqu’il a ouvert le score à la 29e minute de jeu.

L’occasion aussi pour lui de soigner ses statistiques. Stats Foot a révélé qu’avec 6 buts, il est le meilleur buteur du derby au XXIe siècle et le troisième meilleur buteur de l’OL face à l’ASSE en compétitions officielles. Lacazette a également la particularité d’être devenu le seul joueur à avoir marqué à Gerland, au Groupama Stadium ainsi qu’à Geoffroy-Guichard lors d’un derby. En deuxième période, l’attaquant tricolore a tenté d’aider les siens, mais il a été trop juste parfois. Il a été applaudi et félicité par les supporters à sa sortie à la 79e minute, lui qui a été remplacé par Georges Mikautadze. Après la rencontre, Lacazette, qui a été élu homme du match par la Rédaction FM avec la note de 7,5, s’est exprimé au micro de DAZN.

Un avenir à régler

C’était surtout le cœur parce que c’était mon premier derby au Groupama et sûrement le dernier ici, donc c’était le cœur qui parlait. «Je me suis imprégné de toute l’énergie. Avoir les supporters, hier, c’était top, et j’avais confiance au groupe sur le fait qu’on gagne ce soir. J’ai aimé les supporters hier. Souvent, c’est ça quand on apprend des grands buteurs, comme quand j’étais petit plus jeune. Souvent, on dit que quand on peut marquer de la fesse, on prend et aujourd’hui, j’ai marqué. Ce n’est pas le plus beau, mais je prends. J’anticipe parce que je sais que Tolisso n’est pas le roi de la retournée. Je savais qu’il n’allait pas la prendre parfaitement et derrière, ça va vite. Au moment du rebond, je prends un peu de vitesse et j’essaye de l’accompagner pour que ça aille au-dessus du gardien. »

Il a ajouté : «c’est mieux que Saint-Étienne soit en Ligue 1, c’est mieux d’avoir le derby. Ça reste deux matchs dans la saison que les supporters et nous aimons, donc c’est mieux qu’ils soient en Ligue 1.» Puis, en zone mixte, il a été relancé au sujet de sa déclaration sur son possible dernier derby, lui dont le contrat avec l’OL s’achèvera le 30 juin 2025. «Ce serait bien (de jouer d’autres OL-ASSE, ndlr). Mais ce n’est vraiment pas le moment d’en parler. Comme je l’ai dit, je vais profiter de la victoire.» Mais il devra commencer à se pencher sur son futur et discuter avec ses dirigeants, dont John Textor. L’Américain a confié à son sujet en zone mixte. «Oui, quelqu’un m’a dit que c’était son premier derby au Parc OL. C’est vrai ? Oui ? Le Général, vous savez, c’était écrit qu’il allait marquer dans ce match. Je ne sais pas s’il l’a frappé du genou, de la cuisse, du nombril, mais, vous savez, il connaît la bonne partie du corps à mettre sur le ballon au bon moment. Et ça a fait but, tant mieux». Un but qui vaut cher aujourd’hui pour l’OL !