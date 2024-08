Wenderson a la cote en France

Décidément la Ligue 1 prend un accent nordique cet été. À l’image de Derek Cornelius (Malmö) à Marseille, Albert Grønbaek (Bodo/Glimt) et Henrik Meister (Sarpsborg) à Rennes ou encore Lasso Coulibaly (Nordsjaelland) à Auxerre, les championnats d’Europe du Nord sont appréciés en Ligue 1. Cadre de Värnamo en Suède, Wenderson fait partie de ces joueurs à séduire en Ligue 1. Milieu de terrain brésilien de 25 ans arrivé à l’hiver 2021 en provenance de l’ABC Futebol Clube, il est devenu une référence à ce poste en Allsvenskan.

Disputant pas moins de 102 rencontres (4 buts et 4 offrandes) depuis son arrivée, il a permis à son club de décrocher une belle cinquième place la saison dernière. Si l’exercice est plus compliqué collectivement (14e place sur 16), Wenderson reste lui performant (18 apparitions, 1 but et 1 offrande). Selon nos informations, le natif de Ceará-Mirim est suivi en France et a été proposé en Ligue 1 et en Ligue 2.