EdF : Didier Deschamps a parlé avec Thierry Henry

Lorsqu’il a été intronisé au poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry avait été interrogé sur ses relations avec Didier Deschamps. À cette question, le champion du monde 98 avait déclaré : « c’est Didier qui décide ». Une façon de faire savoir qu’il donnera la priorité aux A. Mais cette saison, il y aura l’Euro puis les Jeux Olympiques en France. Henry aura-t-il les mains libres pour composer l’équipe qu’il veut, même si quelques A auront potentiellement participé à l’Euro quelques semaines plus tôt ? DD a répondu.

« On s’est vu longuement, on a discuté. J’ai échangé plusieurs fois avec Titi. Il a son domaine de décision avec sa génération. (…) Vous êtes dans du fantasme. Je suis très réaliste. Ce qui est important pour moi et l’équipe de France, c’est d’assurer notre qualification pour l’Euro et pour Titi et son staff c’est l’Euro Espoirs. Évidemment, il y aura les JO qui seront importants. Que des joueurs qui sont avec moi puissent être concernés, c’est possible. Après, ce n’est pas moi, ce n’est pas Thierry, ni le président Diallo qui allons décider, c’est les présidents de club. L’objectif est d’avoir la meilleure équipe aux JO et non la mascarade de la dernière fois. Les clubs français seront plus compréhensifs par rapport aux JO 2024, je ne sais pas pourquoi, je le pressens », a-t-il indiqué en conférence de presse.