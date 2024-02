PSG : Luis Enrique met les choses au clair sur l’avenir de Marquinhos !

Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 et à quelques jours de retrouver la Real Sociedad pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, plus que jamais leader du championnat de France, accueillera, ce dimanche, le Stade Rennais, tout juste éliminé de la Ligue Europa malgré une victoire de prestige en milieu de semaine contre l’AC Milan. Pour ce rendez-vous, les ouailles de Luis Enrique devront, cependant, se passer des services de Marquinhos, touché au mollet samedi dernier contre Nantes. Présent en conférence de presse, l’ancien sélectionneur de la Roja a d’ailleurs rapidement rassuré sur l’état de forme du Brésilien de 29 ans.

«Sa blessure ? Non ce n’est pas grave, je ne sais pas sur le point médical ce qu’on a écrit mais ce n’est pas grave. Il ne sera pas là demain mais ce n’est pas grave», a ainsi assuré l’architecte des Rouge et Bleu. Au-delà de la condition physique de l’ancien joueur de l’AS Roma, le coach parisien a surtout dû répondre aux sollicitations des journalistes, curieux d’en savoir plus sur l’avenir du numéro 5 francilien dans la Ville Lumière. Et pour cause. Bien que régulièrement critiqué par divers observateurs, le natif de São Paulo n’en demeure pas moins une valeur sûre à son poste, en témoigne sa performance très sérieuse réalisée, le 14 février dernier, contre la Real Sociedad. Une expérience du haut niveau poussant logiquement la concurrence à tâter le terrain auprès de l’Auriverde.

Luis Enrique compte sur Marquinhos !

Dans cette optique, UOL affirmait dernièrement que le capitaine du PSG disposait d’ores et déjà d’offres pour l’été prochain ! Si des clubs de Premier League ont ainsi manifesté un intérêt, le Bayern Munich semble, à l’heure actuelle, le candidat le plus sérieux. En grande souffrance cette saison, le club bavarois - qui a d’ores et déjà acté le départ de Thomas Tuchel en juin prochain - se prépare à une large revue d’effectif. Une refonte générale qui pourrait donc impliquer Marquinhos, à condition évidemment que le champion de France accepte de le laisser filer… Au cœur de cette actualité chaude entourant le droitier d’1m83, Luis Enrique n’a alors pas pu échapper aux questions concernant le futur du joueur formé aux Corinthians.

Pas de quoi cependant déstabiliser l’ancien sélectionneur de la Roja, pas forcément décidé à aborder les interrogations liées au mercato. «(souffle) Je ne parle pas des transferts. L’histoire dit que peu de joueurs partent du PSG, ceux qui partent, c’est parce que leur contrat se finit ou que le club vend. Je ne crois pas que ce soit le cas avec Marquinhos. La nouvelle loi du fair-play financier oblige les clubs à acheter ou vendre des joueurs», a ainsi sobrement lâché Luis Enrique avant de revenir sur les critiques faites à l’encontre de son joueur. «Pour les critiques, quand on est au PSG, on doit faire avec et les accepter. Si je dois parler de Marquinhos, c’est un joueur top, il est toujours à son niveau, c’est un joueur très important pour nous». Le message est passé, reste désormais à patienter pour en savoir plus…

