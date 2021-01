Premier League : Manchester United prend la tête !

Ce mardi, Manchester United jouait contre Burnley le match en retard de la première journée de Premier League avec un objectif clair : prendre la tête du championnat anglais. Les hommes d'Ole Gunnard Solskjaer ont réussi leur pari puisque c'est Paul Pogba qui ouvert le score en milieu de seconde période d'une frappe limpide (1-0, 71e). Avec cette mince victoire, les pensionnaires d'Old Trafford occupent donc la première place avec trois points d'avance sur Liverpool.

La 18e journée se jouait aussi dans le Royaume avec le match entre Wolverhampton et Everton. Les Toffees l'ont emporté aussi. Ils ont ouvert très rapidement le score grâce à l'aide d'Iwobi (0-1, 6e). Moins de dix minutes plus tard, Ruben Neves égalisait pour les Loups (1-1, 14e). En fin de rencontre, c'est Michael Keane, le défenseur, qui donnait l'avantage aux hommes d'Ancelotti (1-2, 77e). Ainsi, Everton grimpe au classement et se retrouve 4e.