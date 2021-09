OM : Pablo Longoria va rendre visite aux victimes du tragique accident après Angers

Un supporter de l’Olympique de Marseille est décédé hier soir en rentrant d’Angers. Aux alentours de 1h30, dans la nuit de mercredi à jeudi, le minibus dans lequel il se trouvait aurait percuté la remorque d’un poids lourd. Huit autres personnes ont été blessées dans l’accident et sont encore hospitalisées. L’OM a réagi à cette nouvelle via un communiqué.

« L’Olympique de Marseille a appris cette nuit avec une infinie tristesse la disparition d’un de ses supporters dans un tragique accident de la route au retour du match entre Angers et Marseille. 8 autres supporters sont à cette heure hospitalisés. Les causes et les circonstances de cet accident demeurent inconnues ce matin. Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt. À tous les fidèles des Fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM. Aussitôt la nouvelle connue, Pablo Longoria le président du club, très affecté, a décidé de se rendre aujourd’hui même auprès des victimes de ce terrible accident. »