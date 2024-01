OM : Pau Lopez se justifie sur les tirs au but

Hier soir, l’Olympique de Marseille est sorti de la Coupe de France, après sa défaite aux tirs au but contre le Stade Rennais (1-1, 9 t.a.b. 8). Les Olympiens sont tombés au terme d’une longue séance, durant laquelle le gardien Pau Lopez (29 ans) n’a pas réussi à arrêter un seul tir. Pourtant, il avait stoppé le penalty de Benjamin Bourigeaud dans les dernières secondes de la première période. Après la rencontre, le portier espagnol s’est expliqué.

«A la fin, les tirs au but, c’est la loterie (…) c’est la vie du gardien, parfois tu en arrêtes, parfois non. Il faut respecter ça et travailler un peu sur ça, mais après chaque moment est différent. Il faut penser à ce qu’on a fait pendant 90 minutes, ça on peut l’améliorer mais après les tirs au but, c’est de la fortune», a d’abord avoué l’ancien de l’AS Roma, avant de se projeter sur le prochain match, contre l’AS Monaco. «Quand les tirs au but sont passés, c’est facile de dire: ‘il fallait aller à droite, à gauche’, mais il faut plus analyser le match qu’on a faut plus que les tirs au but. Il faut penser à ce qu’on peut améliorer, travailler. Un match très compliqué arrive la semaine prochaine (contre Monaco) et il faut être bien pour rester là.»