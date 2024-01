Real Madrid : la folle rumeur Karim Benzema

L’été dernier, Karim Benzema (36 ans) a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad. Un choix qu’il regrette selon la presse saoudienne. En effet, le Nueve souhaiterait s’en aller cet hiver sous la forme d’un prêt. De son côté, le club de Djeddah, qui essaye d’arrondir les angles entre l’attaquant tricolore et son entraîneur Marcelo Gallardo qui l’a exclu du stage de reprise, est disposé à lui ouvrir la porte. Mais pour cela il doit rejoindre un autre club saoudien. Ce que le Nueve refuse puisqu’il veut rester en Europe. Entre-temps, L’Equipe, qui a contacté le joueur, a démenti les informations sorties un peu partout. Benzema n’a pas l’intention de changer d’air.

La suite après cette publicité

Malgré tout, son cas fait couler de l’encre. En Espagne, Sport révèle d’ailleurs une information assez étrange. Le média ibérique explique que l’ancien joueur de l’OL aurait tenté de revenir au Real Madrid durant le mois de janvier. Carlo Ancelotti aurait d’ailleurs poussé en ce sens auprès de sa direction, lui qui n’a pas de pur n°9 hormis Joselu. Mais Sport précise que les dirigeants madrilènes ont exclu cette possibilité puisqu’ils estiment avoir ce qu’il faut au sein de leur effectif. Ils n’auraient pas apprécié non plus qu’il ne prolonge pas son bail l’été dernier et décide de s’en aller au dernier moment. Une rumeur à prendre avec des pincettes…