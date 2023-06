Juventus : Luca Toni encense Adrien Rabiot après sa prolongation de contrat

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant Luca Toni, champion du monde en 2006 passé par la Juventus, le Bayern et la Roma, est revenu sur la prolongation de contrat d’Adrien Rabiot chez les Bianconeri. D’après l’ex-international italien, c’est une superbe nouvelle pour le club piémontais de pouvoir compter sur le milieu français :

«Rabiot est un grand joueur et pour la Juventus c’est important de repartir avec une certitude comme celle du Français. Ce que j’aime le moins c’est la prolongation d’un an seulement… Donc au printemps prochain, on aura le droit à une nouvelle accroche avec Rabiot qui va recommencer. Mais nous allons voir aussi si la Juve est capable de signer Milinkovic-Savic, ce serait un autre grand coup», a déclaré l’ancien buteur italien.

