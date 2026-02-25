Real Sociedad : que devient Carlos Soler, l’ancien flop du PSG ?

Arrivé au Paris-Saint-Germain en 2022, sous la houlette de Christophe Galtier, Carlos Soler, 29 ans, avait rejoint la capitale pour 18 millions d’euros après une carrière solide à Valence. À l’époque, le milieu espagnol comptabilisait 225 matchs avec "Los Ches", dont 12 buts toutes compétitions confondues sur ses deux dernières saisons, et officiait comme numéro 10 et maître à jouer de l’équipe de Pepe Bordalas. Mais une fois à Paris, où les attentes étaient peut-être trop grandes, le joueur n’a jamais retrouvé le niveau qui avait fait sa réputation en Liga.

Sa première saison (2022-2023) a été correcte statistiquement, mais décevante globalement : 6 buts et 3 passes décisives en 35 matchs, dont seulement 18 titularisations. La suivante, sous Luis Enrique, a été encore plus difficile. Soler n’a inscrit que deux petits buts en 28 rencontres et n’a jamais vraiment pu s’exprimer dans un rôle central. Pourtant, en janvier 2024, l’entraîneur espagnol avait défendu son joueur devant les médias : « quand je vois un joueur capable de bien jouer et de comprendre quelles situations vous devez contrôler, c’est très intéressant. Carlos Soler est l’un de ces joueurs. C’est un joueur de haut niveau, je l’ai emmené à la Coupe du Monde où il y a 23 joueurs de niveau mondial. Il peut encore s’améliorer, c’est ce que j’attends de lui. »

La terrible descente aux enfers pour Carlos Soler

Malgré cette confiance affichée, Soler a été assez logiquement poussé vers la sortie dès le mercato suivant et prêté à West Ham pour découvrir la Premier League. Une expérience mitigée : les Hammers ont terminé 14e du championnat en 2024-2025, et Soler n’a jamais réellement été un titulaire indiscutable, inscrivant seulement un but et délivrant une passe décisive sur la saison entière. De retour à Paris sans avoir convaincu en Angleterre, le milieu espagnol fut finalement vendu à la Real Sociedad pour 6 millions d’euros, retrouvant la Liga où il avait brillé auparavant. Mais la saison basque s’avère compliquée : avec une seule victoire lors des neuf premières journées, Soler n’a jamais su insuffler ce qu’il réussissait jadis à Valence. Même ce samedi, face à Oviedo (3-3), il n’était pas titulaire, barré par Gorrotxategi et Benat Imaz, et n’est jamais entré en seconde période, signe que la confiance à son égard reste très limitée.

Avec ces performances en berne, un retour en sélection espagnole pour le Mondial 2026 semble hors de portée pour Soler, qui n’a plus été sélectionné depuis 2023. Le joueur, qui vient de fêter la naissance d’un enfant, garde cependant un état d’esprit combatif : après la victoire contre Bilbao (0-1), il a publié sur ses réseaux sociaux : « personnalité et courage. Un pas de plus. » Mais pour l’instant, le parcours de Carlos Soler ressemble plus à une succession d’occasions manquées qu’à un retour en grâce, et le temps presse pour qu’il retrouve la régularité qui faisait sa force à Valence.