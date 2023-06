OL : Dembélé, Lovren et Diomandé absents face à Nice

Ce jeudi, Laurent Blanc ne dirige pas la séance de l’OL. Le technicien français, remplacé par Franck Passi, est malade. Il rejoint une infirmerie lyonnaise où ont pris place trois joueurs comme précisé par le club.

«Dejan Lovren et Sinaly Diomandé sont toujours en phase de reprise après leur lésion musculaire. Moussa Dembélé souffre d’une inflammation de la cheville et ne pourra également pas participer au dernier match de la saison samedi à Nice.» Pour l’attaquant, il ne rejouera plus sous les couleurs lyonnaises, lui qui est en fin de contrat.

