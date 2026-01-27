Martin Satriano met déjà tout le monde d’accord à Getafe !

Durant son passage de six mois à l’OL, Martin Satriano n’aura pas marqué les esprits. Arrivé en toute fin de mercato en prêt du RC Lens, l’attaquant uruguayen avait à cœur de briller à Lyon. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Arrivé initialement comme un remplaçant, l’ancien de l’Inter Milan a finalement été propulsé titulaire suite au départ surprise de Georges Mikautadze en toute fin de mercato. Dans la peau d’un titulaire, Satriano n’a jamais apporté satisfaction. Malgré des prestations honnêtes et un état d’esprit irréprochable, le numéro 20 des Gones a longtemps semblé incapable de marquer.

Hormis un but contre Salzbourg en Ligue Europa et un doublé face à Nantes en Ligue 1, le bilan de l’Uruguayen a été famélique dans le Rhône. Et avec l’arrivée d’Endrick cet hiver, son avenir s’est obscurci du côté du Groupama Stadium. Ainsi, les dirigeants rhodaniens ont réfléchi à la perspective de lever son option d’achat afin de le faire partir. Courtisé en Espagne, Satriano avait donc plusieurs portes de sortie qui s’offraient à lui. Finalement, l’opération s’est rapidement goupillée et Satriano a été recruté définitivement par l’OL avant d’être prêté à Getafe dans la foulée.

Satriano a conquis l’Espagne

Avec son registre de combattant sur le pré, Satriano avait les armes pour s’imposer dans l’équipe madrilène, réputée pour être rugueuse sur le terrain. Collant parfaitement à la philosophie des hommes de Bordalas, l’attaquant de 24 ans pouvait performer. Et après une première apparition moyenne contre Valence (défaite 1-0) la semaine dernière, Satriano a réalisé une belle prestation ce lundi face à Girona. Aligné à la pointe de l’attaque aux côtés de Luis Vazquez, l’ancien de Brest a disputé l’intégralité de la rencontre. Même s’il n’a pas été décisif, sa combativité et sa capacité à briller dans le jeu collectif de son équipe ont plu de l’autre côté des Pyrénées.

Journaliste à Marca, Adrian Blanco n’a pas tari d’éloges sur la rencontre du nouvel attaquant de Getafe sur les réseaux sociaux : «Satriano est actuellement le meilleur joueur de Getafe. Il gagne des ballons dos au but, fait des appels, est fort dans les duels… Petit à petit, il a réussi à égaliser le match grâce à ces actions. Il ne manque plus que l’autre partie : que l’équipe parvienne à lui passer le ballon dans la surface pour qu’il puisse marquer.» Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages témoignent de cet amour soudain qu’ont les supporters de Getafe pour leur nouveau numéro 10. Une dynamique positive et très intéressante pour l’OL : après avoir investi 5 millions pour sa venue, les Gones peuvent récupérer 6,5 millions d’euros pour sa vente à Getafe.